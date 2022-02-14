Популярный ведущий назвал причину ухода из шоу «Однажды в России»

Участник команды КВН «Сборная Камызякского края» и популярный ведущий Вячеслав Макаров назвал причину ухода из юмористического шоу «Однажды в России» на телеканале ТНТ. В разговоре с Vokrug.tv он заявил, что покинул программу в 2018 году из-за отсутствия интереса к пародиям.

«Это неконфликтная абсолютно история, просто в какой-то момент я понял, что то русло, в которое уходит передача — жанр пародии — мне неинтересен», — объяснил Макаров уход из проекта. Собеседник издания отметил, что жанр юмористической песни, в рамках которого они с комиком и капитаном команды «Сборная Камызякского края» Азаматом Мусагалиевым выступали в каждом выпуске «Однажды в России», также в какой-то момент перестал его интересовать.

По словам Макарова, в команде шоу возникали творческие разногласия и недопонимания. Однако такие ситуации телеведущий охарактеризовал как нормальное явление. «Это был действительно классный период, мы создали огромное количество классных песен, которые прозвучали на ТНТ. Я наработал свой опыт, ребята приобрели свой опыт, мы посотрудничали и спокойно пожали друг другу руки», — добавил он. Ведущий также уточнил, что остался в деловых отношениях с Мусагалиевым.

Ранее Азамат Мусагалиев объяснил отсутствие девушек в команде «Сборная Камызякского края». Комик рассказал, что у коллектива было правило, запрещавшее приглашать женщин.

