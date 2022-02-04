Бывший участник КВН объяснил отсутствие девушек в команде

Популярный комик и бывший капитан команды КВН «Сборная Камызякского края» Азамат Мусагалиев объяснил, почему в их коллективе отсутствовали девушки. По его словам, участники «Камязык» обсудили данный вопрос и установили правило, запрещавшее приглашать женщин. Об этом комик рассказал в эфире шоу Talk на ТНТ.

«У нас было в команде правило, что не должно быть девочек. Они расхолаживают нас», — приводит StarHit слова юмориста.

Мусагалиев отметил, что участники команды также договорились не брать с собой жен на гастроли и не приводить их на игры. Помимо этого, они решили отстраняться от семьи в момент создания и выпуска нового материала. В то же время экс-участник КВН подчеркнул, что при любой возможности всегда стремится провести время с семьей.

Ранее Мусагалиев поделился историей своей первой любви. Юморист вспомнил, как в студенческие годы девушка, которая ему нравилась, предложила сходить в кино и пропала.

У Азамата Мусагалиева есть жена Виктория и две дочери — Милана и Лейсан. Комик женился в 2008 году.