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Популярный комик с ТНТ поделился историей первой любви

Азамат Мусагалиев вспомнил, как его первая девушка предложила сходить в кино и пропала

Кадр: LABELSMART / YouTube

Популярный комик телеканала ТНТ, участник команды КВН «Сборная Камызякского края» Азамат Мусагалиев поделился историей своей первой любви. Юморист вспомнил, как в студенческие годы девушка, которая ему нравилась, предложила сходить в кино и пропала. Встреча состоялась, но уже спустя более чем десять лет, рассказал Мусагалиев в YouTube-шоу «Мне смешно» на канале «Labelsmart».

Мусагалиев рассказал, что начал задумываться о девушках только в институте. Историю своей первой любви юморист назвал печальной и тяжелой. Мусагалиев познакомился с девушкой, когда поступал в университет. «И однажды туда заселяется такая же абитуриентка, как я, и она мне понравилась. Она мне понравилась, но я ей нет, как я понимаю. Но когда тебе 16-17 лет, ты не понимаешь, что ты можешь не нравиться. Я думал, я всем нравлюсь», — поделился комик.

Позже, по словам Мусагалиева, они начали общаться, но когда собиралась большая компания, девушка садилась подальше и не подавала виду, что между ними что-то есть. «А все понимали, что я за ней ухлестываю, а она как бы еще не совсем… она и не сказала "нет", но и такого окончательного "да" тоже не прозвучало», — пояснил юморист. И в один день она неожиданно сама предложила пойти в кино. Они договорились об определенном времени, комик взял два билета в кино, пришел в общежитие за ней, а девушки нет.

После этого Мусагалиев пытался узнать, куда пропала девушка, но его поиски не увенчались успехом. Комик добавил, что после этого случая не слышал и не вспоминал о ней более десяти лет, пока случайно не увидел ее на вокзале с мужем и ребенком. Бывшая возлюбленная рассказала, что тогда уехала на Дальний Восток, и призналась, что следит за творчеством Мусагалиева.

Юморист попрощался с девушкой, однако затем понял, что хочет вернуться. Комик купил цветы и шоколадку и вернулся на вокзал, однако семьи там уже не было. Диспетчер рассказала ему, что они вызвали такси, и юморист пошел к выходу. «Я выхожу на крыльцо и прямо передо мной они уезжают всей своей семьей. А она смотрит на меня в окно и уезжает. Я стою в руках с шоколадкой и цветами и [машу ей в знак прощания]. И она уехала», — заключил Мусагалиев. Комик добавил, что с тех пор он никогда не видел свою первую любовь.

Дарья Кучерявых
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