Популярный ведущий раскрыл отношение к Маслякову

Популярный телеведущий и участник команды КВН «Сборная Камызякского края» Вячеслав Макаров раскрыл свое отношение к руководителю «Клуба веселых и находчивых» Александру Маслякову. В интервью изданию «Вокруг ТВ» он рассказал, что положительно относится к ведущему телеигры. Макаров также описал впечатление, которое производит глава КВН.

Ведущий назвал Маслякова «человеком-легендой». «Он (Масляков — прим. "Ленты.ру") действительно создал махину, это человек, который первым создал машину по производству кадров. Давайте будем честными, не было бы КВН — не было бы других программ», — высказался Макаров. Он также отметил, что глава КВН заслуживает уважение, так как долго руководит телеигрой.

Кавээнщик также счел Маслякова не суровым, однако закрытым человеком. Помимо того, по его словам, руководитель КВН обладает сильным обаянием. «Мы его между собой [в КВН] называли маг и чародей, потому что у него нереально мощная энергия», — добавил собеседник издания.

Ранее Макаров назвал причину ухода из юмористического шоу «Однажды в России». Он также заявил, что покинул проект из-за отсутствия интереса к жанру пародии.