Минские соглашения сравнили с подключенным к аппарату ИВЛ трупом

Политолог Богдан Безпалько в интервью изданию «Украина.ру» рассказал, почему Украина не станет выходить из Минских соглашений при том, что она отказывается их выполнять. Он сравнил договоренности с трупом, которого держат подключенным к аппарату ИВЛ.

Эксперт отметил, что последствия самовольного выхода из Минских соглашений могут оказаться для Киева непредсказуемыми, но пока они действуют, Украина постоянно получает материальную помощь от Запада. По его словам, только за счет подобных иностранных вливаний денежных средств Украина до сих пор держится на плаву. По этой причине Киев будет максимально оттягивать решение вопроса с Минскими соглашениями, уверен политолог.

«Минские соглашения для Украины несут только одну функцию — функцию наращивания экономического санкционного давления на Россию. Это труп, который держат на ИВЛ, чтобы тыкать в него пальцем», — заявил Безпалько.

Ранее политолог Сергей Станкевич отметил, что в ситуации, когда не удается реализовать Минские соглашения, необходим альтернативный способ разрешения ситуации в Донбассе. Он предложил пойти по проверенному пути, разработав Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), как это было сделано при решении проблемы с иранской ядерной программой.