Политолог предложил «проверенную на Иране» альтернативу Минским соглашениям

Политолог Сергей Станкевич в интервью изданию «Украина.ру» отметил, что в ситуации, когда не удается реализовать Минские соглашения, необходим альтернативный способ разрешения ситуации в Донбассе. Он предложил пойти по проверенному пути, разработав Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), как это было сделано при решении проблемы с иранской ядерной программой.

Он подчеркнул, что участвовать в этом, помимо Украины, необходимо группе международных посредников (ГМП) из США, России, Китая, Великобритании, Франции и Германии. Это крупные страны, члены Совбеза ООН, которые имеют полное представление о сложившейся ситуации, и сразу же включаются в работу, пояснил эксперт.

«ГМП не просто убеждает Украину принять сбалансированный план. Группа помогает утвердить план внутри Украины, защитить СВПД и президента от атаки «партии вечной войны» и довести дело до победного результата. "Разом", как любит говорить Зеленский. Кто или что будет в состоянии противостоять этому миротворческому бульдозеру? Ответ очевиден: никто и ничто», — заявил Станкевич.

Ранее стало известно, что глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин отказался верить в то, что Киев когда-либо начнет исполнять Минские соглашения. По его словам, в регионе уже не питают никаких иллюзий перед встречами с Контактной группой и в «нормандском формате».