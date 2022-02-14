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В Бундестаге назвали понятным требование России о нерасширении НАТО

Депутат Бундестага Дагделен, что требование России не принимать Украину в НАТО понятно

Фото: Globallookpress.com

Депутат Бундестага от Левой партии, представитель комитета по внешней политике Севим Дагделен в беседе с ТАСС назвала требование России о нерасширении Североатлантического альянса на восток понятным, а также призвала все страны, участвующие в разрешении кризиса вокруг Украины учитывать не только свои интересы, но и других сторон.

«Требования России закрепить договором отказ от принятия Украины и Грузии в НАТО ясны и понятны на фоне расширения альянса на восток вопреки данным в прошлом обещаниям. Предложенная Россией концепция неделимой безопасности может стать хорошей основой для переговоров о будущих мирных отношениях», — заявила она.

Политик отметила, что Берлину необходимо со своей стороны приложить усилия обеспечения гарантий безопасности для всех сторон, не допуская возникновения военных конфликтов. Также она указала на политику двойных стандартов, которой придерживается Запад, при которой перемещение российских войск по своей территории расценивается как подготовка к вторжению, а усиление НАТО недалеко от российских границ — нет.

Ранее кандидат на пост президента Франции Валери Пекресс выступила против вступления Украины в Североатлантический альянс, пообещав, что откажет Киеву в членстве в объединении. «С украинцами надо говорить открыто и сказать, что их вступление в НАТО не стоит на повестке дня», — заявила она.

Марина Совина
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