Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Кандидат в президенты Франции пообещала отказать Украине во вступлении в НАТО

Кандидат в президенты Франции Пекресс выступила против вступления Украины в НАТО

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Кандидат на пост президента Франции Валери Пекресс выступила против вступления Украины в Североатлантический альянс, пообещав, что откажет Киеву в членстве в объединении. Ее слова прозвучали на первой большой предвыборной встрече с избирателями на парижской арене «Зенит», передает РИА Новости.

«С украинцами надо говорить открыто и сказать, что их вступление в НАТО не стоит на повестке дня», — заявила кандидат от партии «Республиканцы».

7 февраля Валери Пекресс во время телевизионного интервью заговорила по-русски и обратилась с призывом к народу России «вместе строить мир в Европе». Она также отметила, что со стороны России начинать войну с Украиной было бы большой ошибкой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
В США составили списки экономических элит России для применения санкций
Жириновский и Зюганов встретились в больнице
Россияне вспомнили о ценах на семечки в СССР
Кандидат в президенты Франции пообещала отказать Украине во вступлении в НАТО
США отказались вводить упреждающие санкции против России
Власти Москвы проверят корректность счетов от частных управляющих компаний
Президент Германии призвал Путина к миру в Европе
Врач рассказала о лечении выпадения волос после коронавируса
Стали известны возможные соперники сборной России по хоккею в четвертьфинале ОИ
Литва поставила на Украину ПЗРК Stinger
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.