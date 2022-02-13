Кандидат в президенты Франции пообещала отказать Украине во вступлении в НАТО

Кандидат на пост президента Франции Валери Пекресс выступила против вступления Украины в Североатлантический альянс, пообещав, что откажет Киеву в членстве в объединении. Ее слова прозвучали на первой большой предвыборной встрече с избирателями на парижской арене «Зенит», передает РИА Новости.

«С украинцами надо говорить открыто и сказать, что их вступление в НАТО не стоит на повестке дня», — заявила кандидат от партии «Республиканцы».

7 февраля Валери Пекресс во время телевизионного интервью заговорила по-русски и обратилась с призывом к народу России «вместе строить мир в Европе». Она также отметила, что со стороны России начинать войну с Украиной было бы большой ошибкой.

