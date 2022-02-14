Вирусолог оценил риск возникновения нейроковида после омикрона

Руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), профессор вирусологии Александр Чепурнов оценил риск возникновения нейроковида после заражения омикрон-штаммом коронавирусной инфекции. По его словам, все зависит от индивидуальных особенностей организма, передает РБК.

«Так у одних происходит потеря обоняния, у других нет. Одни восстанавливаются быстро, другие медленно, а у кого-то остаются поражения нервной ткани. Индивидуальные особенности сильно сказываются», — объяснил специалист.

Заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний ФГБНУ НИИ вакцин и сывороток им. И. Мечникова Михаил Костинов отметил, что развитие нейроковида и лонгковида после омикрона теоретически возможно.

По его словам, в случае с лонгковидом важно обратить внимание на возраст пациента и сопутствующие заболевания. Что касается нейроковида, то речь идет о поражении отдельных органов, когда инфекция влияет, например, на свертываемость крови, обоняние или нервную систему.

Костинов указал, что одним из симптомов являются боли в костях, ранее — в мышцах. Также могут происходить воспалительные процессы в костном мозге.

Ранее генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев назвал долгосрочные последствия перенесенного коронавируса. Врач подчеркнул, что, несмотря на более легкое течение заболевания при омикроне, вирус может привести к нейроковиду и лонгковиду у взрослых, а также к системным воспалениям у детей.

