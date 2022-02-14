Шуточное видео Бузовой обругали в сети

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась новым видео из Южной Африки и подверглась критике в сети. Пост появился на ее странице в Instagram.

36-летняя знаменитость опубликовала ролик, в котором разыграла шуточный диалог, касающийся Дня всех влюбленных. Поп-исполнительница снялась в желтом кроп-топе и шортах цвета хаки с наращенными волосами, которые заплетены в высокую косу. При этом на размещенных кадрах видно, что на ней нет бюстгальтера

«Когда твой парень забыл подготовить сюрприз на 14 февраля. Девочки, жизненно?» — подписала Бузова публикацию, которая набрала более 150 тысяч лайков. Подписчики не оценили видео Бузовой и обругали ее в комментариях. «Оля, ничего смешного не увидел», «Может хватит? Тебе 36 лет», «Детский сад», «Кому-то смешно?», «Актриса на двоечку», «Ужасное видео», «Такие майки в H&M продаются для малышей», «Мне одной показалось, что голова слишком большая?», «Брови смешные какие», — высказывались поклонники.

В декабре прошлого года фанаты не узнали Ольгу Бузову на новом фото и обвинили в обилии ретуши. Знаменитость опубликовала коллаж из двух фотографий. На первом кадре она запечатлена без макияжа с распущенными волосами, а на втором телезвезда продемонстрировала, как меняется ее лицо с ретушью приложения Persona.