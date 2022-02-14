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Россиянин застрелил бывшую жену за отказ возвращаться к нему вместе с детьми

В Омской области мужчина застрелил бывшую жену, сбежавшую от него с детьми из-за побоев

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В Омской области 29-летний местный житель пойдет под суд за убийство бывшей жены, сбежавшей от него из-за побоев. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Вечером 3 декабря 2021 года пьяный россиянин пришел в районный поселок Горьковское Омской области. Здесь после развода жила его бывшая жена с двумя маленькими детьми. Он подкараулил женщину у подъезда. Увидев его, она попыталась забежать в подъезд дома, но бывший супруг дважды выстрелил ей в спину из охотничьего ружья. От полученных ранений женщина скончалась на месте.

Следователи установили, что мужчина неоднократно требовал, чтобы супруга вернулась к нему вместе с детьми, но каждый раз получал отказ. Против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

По ходатайству следствия обвиняемого поместили в СИЗО.

Ранее сообщалось, что в Москве возбуждено уголовное дело о двойном убийстве после обнаружения тела мужчины и женщины в квартире на Бескудниковском бульваре. Рядом с домом нашли тело проживавшего с убитыми россиянина с телесными повреждениями, характерными при падении с высоты. По данным следствия, 10 февраля между родственниками произошел конфликт на бытовой почве. Мужчина зарезал родственников, а затем совершил самоубийство.

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Мария Рубникович
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