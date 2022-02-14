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В Киеве заявили о готовности Байдена «отдать» Украину России

Политолог Лазарев заявил, что Байден готов «отдать» Украину из-за сближения России и КНР

Фото: Oleksii Kovalov/ Globallookpress.com

Политолог Александр Лазарев в эфире телеканала «НАШ» заявил, что президент США Джо Байден готов «отдать» Украину России из-за сближения Москвы с Китаем. По его мнению, Вашингтон идет на уступки, чтобы не допустить этого, передает РИА Новости.

Эксперт отметил, что Соединенным Штатам больше не интересен Киев, у них изменились внешнеполитические ориентиры. Если раньше Америка использовала стратегию Збигнева Бжезинского для сдерживания России как континентальной державы, то теперь нацелена на борьбу с КНР.

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Лазарев отметил, что этот процесс длится с 2018 года, когда проект не удалось воплотить в жизнь. С этого момента Украина перестала быть в приоритете для внешней политики США, но осталась выгодной для зарабатывающих на ее территории компаний.

«Американцы идут на уступки Российской Федерации для того, чтобы она не слилась с Китаем. Они готовы отдать Украину и хотят отказаться от нее. Байден неоднократно говорил: "Мы за вас воевать не будем никогда". Тогда будет война сил НАТО и России, а это ядерная война», — резюмировал политолог.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с американским лидером Джо Байденом попросил у США дополнительной военной и финансовой поддержки. Он также пригласил своего коллегу посетить Киев, но положительного ответа от Белого дома пока не последовало.

Марина Совина
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