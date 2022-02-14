Зеленский попросил у Байдена финансовую и военную поддержку для Украины

Украинский президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с американским лидером Джо Байденом попросил у США дополнительной военной и финансовой поддержки, передает CNN со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

Поддержка Украины

Украинский политик пригласил своего коллегу посетить Киев, но положительного ответа от Белого дома пока не последовало. По мнению американских официальных лиц, поездка Байдена на Украину пока маловероятна.

По словам источника телеканала, Зеленский предложил Байдену «конкретные идеи по сокращению российской угрозы в отношении Украины». Он призвал Вашингтон оказать большую военную поддержку Киеву, включая поставку более современного оружия.

Зеленский использовал воскресный звонок, чтобы предложить то, что чиновник назвал «конкретными идеями по уменьшению российской угрозы Украине» источник CNN

Речь также шла о получении «значительного финансового пакета» в виде помощи для Украины. Зеленский уверен, что мощная поддержка Киева деньгами покажет президенту России Владимиру Путину: «Запад поддерживает Украину, и эскалация не принесет никаких результатов».

Лидеры двух государств также коснулись темы безопасности, санкций в отношении Москвы. Байден пообещал Зеленскому решительно ответить на «любую дальнейшую российскую агрессию против Украины». Телефонный разговор продлился меньше часа.

Поставка оружия

23 января министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев получил от США более 80 тонн оружия в качестве военной помощи. Украинским военным передали ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition или SMAW-D. Кроме того, американский самолет доставил на Украину партию переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin.

Более 80 тонн оружия для усиления обороноспособности Украины от наших друзей из США! И это не конец Алексей Резников глава Минобороны Украины

Днем ранее, 22 января, на Украину прибыла первая партия боеприпасов из США, сообщило посольство США в Киеве. В страну поступило около 200 тысяч фунтов (свыше 90 тысяч килограммов) летального оружия, в том числе боеприпасы.

Эта помощь, а также помощь на сумму свыше 2,7 миллиарда долларов, предоставленная Киеву с 2014 года, демонстрирует твердую преданность Соединенных Штатов укреплению обороны Украины на фоне растущей российской агрессии Посольство США в Киеве

При этом на Украине упрекнули США за «отстойное» и устаревшее оружие. Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Валерий Гнатенко уточнил, что поставляемое из США оружие — «отстой 80-х годов».

Тайная помощь

В декабре 2021 года стало известно, что США тайно одобрили выделение Украине дополнительной военной помощи на сумму 200 миллионов долларов. Вашингтон намерен передать Киеву стрелковое оружие, боеприпасы, медицинское оборудование и средства радиолокационного наблюдения. В министерстве обороны Украины анонсировали прибытие 45 самолетов с американским оружием.

200 миллионов долларов дополнительной помощи захотели выделить США Украине в декабре 2021 года

Другие государства также предложили военную помощь Украине. К примеру, Великобритания поставит Киеву легкие противотанковые оборонительные вооружения. Эстония передаст комплексы Javelin.

Позиция Москвы

Россия неоднократно призывала НАТО прекратить поставки вооружения на Украину. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, отношения Москвы и Североатлантического альянса достигли «красной черты» из-за постепенного вторжения Запада на Украину. Он добавил, что такое положение дел является реальной угрозой стабильности и безопасности в Европе, и эту ситуацию Москва «не может больше терпеть». Как уточнили в Кремле, расширение НАТО — вопрос жизни и смерти для Москвы.

Мы наблюдаем постепенное вторжение НАТО на территорию Украины со своей инфраструктурой, своими инструкторами, запасами оборонительного и наступательного вооружения, обучением украинских военных и тому подобного Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Страны Запада и Киев с осени 2021 года обвиняют Москву в подготовке вторжения на Украину. В Москве неоднократно опровергали подобные заявления, называя их безосновательными.