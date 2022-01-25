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На Украине упрекнули США за «отстойное» и устаревшее оружие

Депутат Рады Гнатенко: США и Великобритания отправляют на Украину устаревшее оружие

Фото: US Air Force/ Reuters

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Валерий Гнатенко в эфире телеканала «Наш» заявил, что США и Великобритания отправляют на Украину устаревшее оружие.

«То, что нам поставили, это отстой 80-х годов по большому счету. <…> В Украине есть даже лучшие комплексы ПТРК "Скиф". <…> Они более точные. Это как в фильме "12 стульев" — я вам дам парабеллум для того, чтобы вы лучше оборонялись», — сказал политик.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что Киев получил от США более 80 тонн оружия в качестве военной помощи. «Более 80 тонн оружия для усиления обороноспособности Украины от наших друзей из США! И это не конец», — отметил министр, сообщив, что это второй самолет от американских партнеров.

Марина Совина
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