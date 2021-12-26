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Песков назвал расширение НАТО вопросом жизни и смерти для России

Пресс-секретарь Песков назвал расширение НАТО вопросом жизни и смерти для России

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал расширение НАТО вопросом жизни и смерти для Москвы. Об этом он заявил в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», выпуск опубликован на платформе «Смотрим.ру».

«Распространение НАТО на такие страны, как Украина, наверняка другие страны, которые были на территории Советского Союза (…). Конечно, это уже вопрос, ну, фактически жизни и смерти для нас», — сказал представитель Кремля.

Ранее 26 декабря президент России Владимир Путин высказался об ответных мерах на расширение Североатлантического альянса на восток. Он отметил, что меры могут быть самыми разными, но зависят от того, какие предложения сделают российские военные эксперты.

24 декабря в США допустили приближение НАТО к границам России. «Если Россия продвинется в том, что уже может происходить, мы с нашими союзниками готовы наложить жесткую цену, которая повредит российской экономике и приведет именно к тому, чего она не хочет, — больше потенциала НАТО ближе, а не дальше от российских границ», — сказал представитель администрации США.

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Варвара Кошечкина
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