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Стали известны детали нового закона о похоронном деле в России

В законопроекте о похоронном деле в России предусмотрено наказание за навязывание услуг

Фото: Игорь Евдокимов / Коммерсантъ

В новом законопроекте о похоронном деле в России содержится прямой запрет на предоставление информации о смерти человека представителям частных компаний. О деталях разрабатываемого документа в понедельник, 14 февраля, рассказала зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Ее слова приводит «Парламентская газета».

Стало известно, что законопроект предусматривает введение запрета представителям похоронных организаций самим выходить на контакт с родственниками умерших и наказание за навязывание услуг. Компании смогут предлагать услуги только после того, как члены семьи сами обратятся к ним.

Разворотнева уточнила также, что в разрабатываемом законопроекте могут появиться нормы о максимальной стоимости минимального набора ритуальных услуг.

Кроме того, в документе предлагается создать реестр предпринимателей, которые получили разрешение на похоронную деятельность, с указанием стоимости их услуг и оборудования.

Ранее стало известно, что законопроект о похоронном деле в России планируют внести на рассмотрение в Госдуму в весеннюю сессию.

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Евгения Куликова
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