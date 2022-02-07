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Названы возможные сроки внесения законопроекта о похоронном деле в Госдуму

Законопроект о похоронном деле планируют внести в Госдуму в весеннюю сессию

Фото: Kirill_ak_ white / Shutterstock

Законопроект о похоронном деле в России планируют внести на рассмотрение в Госдуму в весеннюю сессию. Такие возможные сроки в понедельник, 7 февраля, назвала зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Ее слова приводит ТАСС.

Авторы инициативы полагают, что новый документ решит проблему с черными ритуальными агентами, объяснит ценообразование в отрасли, а также обеспечит инвентаризацию кладбищ.

Участвующая в работе над законопроектом депутат Разворотнева, пояснила, что речь идет о внесении изменений в достаточно большой перечень законодательных актов.

«Это, конечно, в первую очередь и законопроект о похоронном деле, это и 131-й федеральный закон («Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»), закон о государственном муниципальном контроле и так далее», — отметила депутат и уточнила, что изменения также коснутся Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Ранее стало известно, что в законопроекте о похоронном деле в России предлагается сделать похороны госуслугой.

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Евгения Куликова
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Названы возможные сроки внесения законопроекта о похоронном деле в Госдуму
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