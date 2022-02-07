Похороны в России задумали сделать госуслугой

Депутаты Госдумы намерены в феврале внести на рассмотрение законопроект о похоронном деле в России и сделать похороны госуслугой. Об этом сообщает «Ведомостям» рассказал источник, близкий к администрации президента, а также источник в Госдуме.

Документ предполагает полную замену действующего с 1996 года закона «О погребении и похоронном деле». По нему ритуальные услуги могут осуществляться только специализированными службами, созданными органами местного самоуправления. Однако, отмечают разработчики, оказание похоронных услуг стало предпринимательством.

«Когда случается беда, человек обращается в ритуальную компанию, она занимается подготовкой захоронения, а кладбища занимаются самим захоронением. Агентства выбирают гроб, транспорт и т. д. И на этом рынке работает кто попало. Отсюда огромное количество черных компаний. И дикое завышение цен [на ритуальные услуги]», — отметил руководитель комиссии по вопросам похоронного дела Общественного совета Минстроя Павел Кодыш.

Новый законопроект предлагает обязать компании (юрлица и индивидуальных предпринимателей (ИП)), занимающиеся ритуальными услугами, получать разрешение на осуществление похоронной деятельности. Предполагается, что его будут выдавать уполномоченные органы субъекта Федерации в сфере похоронного дела (к примеру, ГБУ «Ритуал»). Организации смогут подавать заявку через региональные порталы госуслуг. Все компании, получившие разрешение, будут занесены в специальный реестр, где должны быть перечислены оказываемые ими услуги, а также и их стоимость.

Кроме того, законопроект предполагает инвентаризацию мест захоронения. Все кладбища, места захоронения и информацию о них внесут еще в один специальный реестр. Ответственность за содержание могил могут возложить на юридическое лицо, бывшее работодателем погребенного, или на централизованную религиозную организацию, лицо, которое осуществляет содержание государственного или муниципального кладбища.

Отмечается, что законопроект находится на стадии доработки.

Ранее россиянам назвали способ вычислить похоронного мошенника. Основным признаком таких злоумышленников является их неожиданное и быстрое прибытие к родственникам после сообщения о смерти человека — зачастую черные ритуальщики могут появиться уже через 15-20 минут после сообщения о факте смерти.

