В России удивились приглашению Байдена в Киев от Зеленского

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале удивился приглашению президента США Джо Байдена в Киев от главы Украины Владимира Зеленского.

По мнению сенатора из России, приглашение посетить Киев в ближайшие дни выглядит странно. «С учетом того, что Байден призвал всех американцев срочно покинуть Украину и США уже объявили об эвакуации части своих дипломатов из Киева», — отметил Пушков.

Политик добавил, что такой жест Зеленского наводит на подозрения, будто «президент Украины не в курсе того, что вот уже неделю заявляют в Вашингтоне».

Ранее Зеленский в ходе часового телефонного разговора с Байденом пригласил его посетить Украину. Источник в правительстве Украины заявил, что глава американской администрации не дал положительный ответ на просьбу приехать в страну «как можно скорее». Информатор в аппарате Байдена в свою очередь сообщил, что его визит на Украину крайне маловероятен.