Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Зеленский пригласил Байдена на Украину

CNN сообщил о просьбе Зеленского к Байдену «как можно скорее» приехать на Украину
Владимир Зеленский и Джо Байден

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе часового телефонного разговора с лидером США Джо Байденом пригласил его посетить Украину, передает телеканал CNN.

Источник в правительстве Украины заявил, что глава американской администрации не дал положительный ответ на просьбу приехать в страну «как можно скорее». Информатор в аппарате Байдена в свою очередь сообщил, что его визит на Украину крайне маловероятен.

13 февраля президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден провели телефонный разговор. По результатам беседы они решили продолжать дипломатию для урегулирования украинского кризиса. Кроме того, лидеры стран обсудили ситуацию с безопасностью, экономические вопросы и санкции в отношении России.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что Россия «вторгнется» на Украину 16 февраля. При этом американский госсекретарь Энтони Блинкен не стал каким-либо образом подтверждать заявление лидера страны.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский попросил у Байдена военной и финансовой поддержки для Украины
В Словакии прошел митинг в поддержку России
В США оценили вероятность визита Байдена в Киев
Фьюри назвал Макгрегора «бьющим стариков хулиганом»
Медики раскрыли заметный при ходьбе признак высокого уровня холестерина
Раскрыта цель визита канцлера Германии в Москву
В ООН рассказали об изменениях миссии на Украине
Украинские олигархи стали покидать страну чартерными рейсами
В Пекине завершились слушания CAS по делу Валиевой
Зеленский пригласил Байдена на Украину
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.