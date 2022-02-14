Российский фондовый рынок открылся падением

В начале основной торговой сессии на Московской бирже российский фондовый рынок падает. Индекс Мосбиржи опускается на 2,63 процента, до 3453 пункта, индекс РТС — на 3,63 процента (до 1416 пункта), свидетельствуют данные площадки.

Доллар упал до 76,8 рубля (минус 0,45 процента), а евро опустился до 87,07 рубля (минус 0,62 процента). Среди «голубых фишек» лидерами падения стали Сбербанк, «Газпром» и «Алроса» (падение от 2,27 до 1,52 процента). Лучше всего себя чувствуют «Новатэк», «Сургутнефтегаз» и НЛМК (рост от 1,04 до 0,41 процента).

Апрельский фьючерс на сорт Brent вырос на 1,19 процента (до 95,56 доллара за баррель), мартовский фьючерс на WTI — до 94,31 доллара (плюс 1,29 процента).

Российский фондовый рынок упал из-за обострения ситуации вокруг Украины. 11 февраля США заявили, что Россия в любой момент может начать военное вторжение на Украину, в том числе во время Олимпиады в Пекине. Вашингтон сообщил о тревожных признаках эскалации, в частности стягивании российских войск на границу.