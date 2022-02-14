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Названы самые романтичные города России

Санкт-Петербург стал российским городом с самой романтической атмосферой

Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ

Самым романтичным городом России стал Санкт-Петербург. Об этом говорят результаты опроса сервиса «Работа.ру», материалы есть в распоряжении «Ленты.ру».

Северную столицу назвали городом с самой романтической атмосферой 36 процентов опрошенных. Среди преимуществ большинство респондентов (58 процентов) отметили парки и скверы для свиданий, 42 процента — музеи и выставки, а 40 процентов — красивую природу. На втором месте оказалась Москва — ее посчитали романтичной 27 процентов участников опроса. Помимо парков и скверов, в Москве ценят модные рестораны и кафе, а также доступность досуговых центров.

19 процентов респондентов назвали Сочи самым романтичным городом России. Больше всего в Сочи привлекают близость к морю (71 процент) и красивая природа (61 процент). Те же плюсы респонденты отметили и в Ялте, которая заняла четвертое место в опросе, набрав 12 процентов голосов. Еще семь процентов участников посчитали наиболее романтичным городом Калининград, в котором отметили большое количество парков и скверов, красивую природу и близость к морю.

Ранее в феврале ООН назвала Москву лучшим мегаполисом мира по качеству жизни и развитию инфраструктуры. По этим критериям столица обогнала такие мегаполисы, как Лондон и Париж. В глобальном рейтинге с учетом прочих показателей столица России оказалась на третьем месте. Всего в итоговый рейтинг вошли 29 мегаполисов.

Александра Мирошникова
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Названы самые романтичные города России
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