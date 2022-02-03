ООН признала российский город лучшим в мире

Москва стала лучшим мегаполисом мира по качеству жизни и уровню развития инфраструктуры. Об этом свидетельствуют данные Индекса городского процветания ООН.

Эксперты проанализировали показатели 50 крупнейших городов мира, а в итоговый рейтинг вошли 29 мегаполисов. По уровню развития инфраструктуры и качеству жизни на втором месте оказался Лондон, а на третьем — Париж. В глобальном рейтинге с учетом прочих показателей Москва заняла третье место.

Вместе с российской столицей наиболее комфортными городами признали Сингапур, занявший лидерскую позицию, и Торонто, получивший второе место. Помимо качества жизни и инфраструктуры, для оценки городов использовались такие критерии, как «равенство и интеграция в жизнь общества», «продуктивность экономики», «экологическая устойчивость» и «городское управление и законодательство».

Москва стала лидером среди российских городов по качеству жизни и в рейтинге финансового университета при Правительстве. В тройке также оказались Санкт-Петербург и Грозный. Наименее комфортными для жизни городами признали Хабаровск, Астрахань и Барнаул.