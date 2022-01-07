Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Названы лучшие для жизни города России

Москва, Санкт-Петербург и Грозный стали лучшими крупными городами для жизни

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Финансовый университет при Правительстве изучил качество жизни в российских городах с населением более 250 тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Возглавила рейтинг Москва, также в тройке оказались Санкт-Петербург и Грозный. Кроме того, эксперты положительно оценили Магнитогорск, Владимир, Тулу, Калугу, Набережные Челны, Белгород и Нижний Новгород. Антилидерами списка были признаны Хабаровск, Астрахань и Барнаул.

Материалы по теме:
Наворотили дел. Секс-игрушка, обнаженные актрисы и темные пещеры: как выглядят самые скандальные памятники мира
Наворотили дел.Секс-игрушка, обнаженные актрисы и темные пещеры: как выглядят самые скандальные памятники мира
14 сентября
Россиянам надоели квартиры в мегаполисах. Почему жить в деревне теперь модно?
Россиянам надоели квартиры в мегаполисах.Почему жить в деревне теперь модно?
12 ноября

Исследование проходило путем социологических опросов. Жителям задавались вопросы об уровне доходов, склонности к миграции, интересе к культурным ценностям (театрам, книгам, музеям), состоянии дорог и качестве работы общественного транспорта, медицины, образования, комплекса ЖКХ. Кроме того, выяснялись условия для предпринимательства, состояние экологии, общая тревожность населения, а также распространенность бытового насилия и травматизма. Кроме соцопросов, в работе были использованы данные Росстата, Банка России и из открытых источников.

23 декабря президент России Владимир Путин ушел от ответа на вопрос журналиста из Великого Новгорода про лучший город для жизни и рассказал о развитии инфраструктуры. Он уточнил, что в стране развиваются и маленькие, и большие города.

В начале декабря аналитики в ежегодном рейтинге Expat Insider 2021 указали, что лучшими городами для жизни и работы иностранных специалистов стали Куала-Лумпур (Малайзия), Малага (Испания), Дубай (Объединенные Арабские Эмираты), Сидней (Австралия) и Сингапур. Худшими оказались Рим и Милан (Италия), Йоханнесбург (Южно-Африканская Республика), Стамбул (Турция) и Токио (Япония). Годом ранее российская столица входила в двадцатку лучших городов для экспатов, а в новом списке занимает 49 место из 57. По всем ключевым критериям исследования Москва не поднялась выше 40 строчки.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Захарова ответила на слова Псаки о легитимности ввода сил ОДКБ в Казахстан
Мэр Львова решил обучать детей стрельбе из-за России
Названы лучшие для жизни города России
Пять стран запросили закрытые консультации СБ ООН из-за пуска ракеты КНДР
Политолог заявил о причастности исламистов к протестам в Казахстане
Байден и Трамп обменялись обвинениями в годовщину штурма Капитолия
Москвич обошел с ревизией все катки своего района
Россиянам рассказали о главных киберугрозах 2022 года
Северная Корея отказалась ехать на Олимпиаду в Китае из-за «враждебных сил»
В Госдепе призвали близкие России страны повлиять на нее из-за Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter