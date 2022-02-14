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Министр обороны Украины отказался верить в сценарий атаки на Киев

Глава Минобороны Украины Резников заявил, что не верит в сценарий атаки на Киев

Фото: Sergei Chuzavkov / Keystone Press Agency / Global Look Press

Министр обороны Украины Алексей Резников отказался верить в сценарий атаки на Киев, комментируя такую вероятность в эфире телеканала ICTV, передает РИА Новости.

«Честно, я в такой сценарий не верю, потому что атака на Киев возможна только с севера, с территории Республики Беларусь», — пояснил он, назвав «апокалиптический сценарий» глупостью. Глава Минобороны напомнил, что протяженность украино-белорусской границы около 1 тысячи километров, из которых примерно 750 километров имеют сложный рельеф, в том числе болота и чащи.

Ранее Алексей Резников оценил вероятность введения военного положения в стране, уточнив, что оснований для этого нет. Как пояснил министр, военное положение вводится, если «наступает агрессия как вторжение».

Марина Совина
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