Министр обороны Украины отказался верить в сценарий атаки на Киев

Министр обороны Украины Алексей Резников отказался верить в сценарий атаки на Киев, комментируя такую вероятность в эфире телеканала ICTV, передает РИА Новости.

«Честно, я в такой сценарий не верю, потому что атака на Киев возможна только с севера, с территории Республики Беларусь», — пояснил он, назвав «апокалиптический сценарий» глупостью. Глава Минобороны напомнил, что протяженность украино-белорусской границы около 1 тысячи километров, из которых примерно 750 километров имеют сложный рельеф, в том числе болота и чащи.

Ранее Алексей Резников оценил вероятность введения военного положения в стране, уточнив, что оснований для этого нет. Как пояснил министр, военное положение вводится, если «наступает агрессия как вторжение».