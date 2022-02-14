Министр обороны Украины оценил вероятность введения военного положения

Министр обороны Украины Алексей Резников оценил вероятность введения военного положения в стране в эфире телеканала ICTV, передает РИА Новости.

«Я уверен, что для введения такого положения особого правового режима абсолютно оснований таких нет», — сказал Резников. По его словам, это не может быть сделано только ради «того, чтобы урегулировать медийную атмосферу». Он выразил уверенность в том, что страна переживет этот информационный кризис.

Как пояснил министр, военное положение вводится, если «наступает агрессия как вторжение». «Имею надежду, что такого вторжения не произойдет, и потому все будет хорошо», — заключил глава Минобороны Украины.