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Министр обороны Украины оценил вероятность введения военного положения

Глава Минобороны Резников не увидел оснований для введения военного положения на Украине
Алексей Резников

Алексей Резников. Фото: РИА Новости

Министр обороны Украины Алексей Резников оценил вероятность введения военного положения в стране в эфире телеканала ICTV, передает РИА Новости.

«Я уверен, что для введения такого положения особого правового режима абсолютно оснований таких нет», — сказал Резников. По его словам, это не может быть сделано только ради «того, чтобы урегулировать медийную атмосферу». Он выразил уверенность в том, что страна переживет этот информационный кризис.

Как пояснил министр, военное положение вводится, если «наступает агрессия как вторжение». «Имею надежду, что такого вторжения не произойдет, и потому все будет хорошо», — заключил глава Минобороны Украины.

Марина Совина
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