Украинским депутатам захотели запретить уезжать из страны при военном положении

Глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в парламенте Украины Давид Арахамия захотел запретить депутатам и чиновникам покидать страну при военном положении, пишет РИА Новости.

По его словам, «сегодня-завтра» в Верховную Раду он внесет законопроект, согласно которому в случае введения чрезвычайного или военного положения чиновникам всех категорий и народным депутатам будет запрещено выезжать за границу. «С учетом того, что сейчас происходит и что депутаты уезжают, потому что боятся, то тогда нужно еще вписать туда норму о лишении их мандата», — призвал Арахамия.

Ранее «Украинская правда» сообщила, что олигархи и бизнесмены стали покидать страну, пользуясь при этом чартерными рейсами и частными самолетами. Лишь за воскресенье, 13 февраля, из Украины было совершено около 20 вылетов. Также отмечается, что как минимум восемь бизнесменов, среди которых есть депутаты Рады, покинули страну ранее.

Президент Украины Владимир Зеленский осудил депутатов, которые решили выехать на фоне «российской угрозы». Президент дал им 24 часа, чтобы вернуться, иначе руководству придется «сделать выводы».