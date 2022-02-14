Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Украинским депутатам захотели запретить уезжать из страны при военном положении

Депутат Рады Арахамия призвал запретить чиновникам покидать Украину при военном положении

Фото: РИА Новости

Глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в парламенте Украины Давид Арахамия захотел запретить депутатам и чиновникам покидать страну при военном положении, пишет РИА Новости.

По его словам, «сегодня-завтра» в Верховную Раду он внесет законопроект, согласно которому в случае введения чрезвычайного или военного положения чиновникам всех категорий и народным депутатам будет запрещено выезжать за границу. «С учетом того, что сейчас происходит и что депутаты уезжают, потому что боятся, то тогда нужно еще вписать туда норму о лишении их мандата», — призвал Арахамия.

Ранее «Украинская правда» сообщила, что олигархи и бизнесмены стали покидать страну, пользуясь при этом чартерными рейсами и частными самолетами. Лишь за воскресенье, 13 февраля, из Украины было совершено около 20 вылетов. Также отмечается, что как минимум восемь бизнесменов, среди которых есть депутаты Рады, покинули страну ранее.

Президент Украины Владимир Зеленский осудил депутатов, которые решили выехать на фоне «российской угрозы». Президент дал им 24 часа, чтобы вернуться, иначе руководству придется «сделать выводы».

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Госдеп приказал уничтожить все компьютеры в посольстве США в Киеве
Байден и Джонсон заявили о существовании «окна» для дипломатии по Украине
Министр обороны Украины оценил вероятность введения военного положения
Минфин предложил ограничивать начинающим инвесторам вложения в криптовалюту
Лавров заявил о проблемах постпредства России при ООН из-за США
Москвичи оказались недовольны «мишленовскими» ценами в культовой чебуречной
Украинским депутатам захотели запретить уезжать из страны при военном положении
Стоимость нефти достигла уровня 2014 года
Захарова дала Bloomberg «пару часов для покаяния»
Названа причина взрыва в подмосковной пятиэтажке
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.