Зеленский рассказал о скандалящей с партнерами Украине из-за «вторжения» России

Киев поскандалил со странами-партнерами из-за нагнетания темы якобы готовящегося «вторжения» России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет «Страна.ua».

Выступая на заседании своей фракции «Слуга народа» в Верховной Раде, Зеленский рассказал, что алармистские настроения высказывают три дружественные Украине страны, поднимая тему войны. По его словам, Украине пришлось поскандалить, но в конечном итоге удалось найти понимание.

Ранее Зеленский осудил депутатов, которые решили выехать на фоне «российской угрозы». Президент дал им 24 часа, чтобы вернуться, иначе руководству придется «сделать выводы».

14 февраля стало известно, что Госдепартамент распорядился перенести посольство США на Украине из Киева в западноукраинский Львов. По утверждению The Wall Street Journal, американское внешнеполитическое ведомство приказало уничтожить сетевое оборудование и компьютерные рабочие станции, а также демонтировать телефонную систему посольства.

