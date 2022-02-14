Политолог назвал единственную возможную причину остановки «Северного потока-2»

Политолог Богдан Безпалько в интервью изданию «Украина.ру» назвал единственную возможную причину, по которой Германия будет готова отказаться запускать российский газопровод «Северный поток-2». В настоящее время остановка проекта совершенно не в ее интересах, а произойти это может лишь в крайнем случае, отметил он.

«Для этого нужны чрезвычайно веские основания. Если Россия вдруг подвергнет локальной ядерной бомбардировке украинские войска, тогда, возможно, Германия скажет: "да, здесь мы ничего не можем сделать, мы вынуждены отказаться от "Северного потока-2", в рамках западной солидарности в борьбе с агрессией Российской Федерации», — заявил эксперт.

Он назвал канцлера Германии Олафа Шольца крайне умным и изворотливым человеком, который действует на благо своей страны и не допустит факторов, мешающих получению немецкой индустрией дешевых энергоносителей без веской необходимости. К тому же «Северный поток-2» является результатом совместной работы России и Германии, к которому обе страны шли долгое время.

Ранее министр цифровизации и экономики Австрии заявила, что страна не собирается отказываться от участия в проекте строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на призывы множества государств. Она пояснила, что Австрия много инвестировала в этот газопровод через государственную нефтяную компанию OMV.