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Американский SR-72 безнаказанно полетает над Россией

В 19FortyFive допустили безнаказанный полет гиперзвукового беспилотника SR-72 над Россией

Фото: Lockheed Martin

Разрабатываемый крупнейшей в мире военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin гиперзвуковой беспилотник SR-72 сможет безнаказанно летать над районами Европы или Азии, собирая необходимую разведывательную информацию, пишет обозреватель 19FortyFive Стив Балестриери.

«Представьте себе будущий кризис где-нибудь в Европе или Азии, и Соединенные Штаты получат [беспилотный] самолет для сбора разведывательной информации над местом происшествия через полтора часа. Это может стать реальностью в очень короткие сроки, поскольку ведущие авиационные инженеры США делают это возможным», — допускает автор.

Обозреватель напоминает, что SR-72 станет преемником американского стратегического сверхзвукового самолета-разведчика SR-71, скорость которого была выше, чем у любого советского (российского) истребителя. «По SR-71 было выпущено более 4 000 ракет класса "воздух-воздух", но они не попали в него», — считает Балестриери.

Автор уверяет, что SR-72 станет самым быстрым в мире многоразовым тяжелым беспилотником, оснащенным высокоточным оружием High-Speed Strike Weapon (HSSW). Основной проблемой в разработке перспективного летательного аппарата автор называет создание его двигательной установки, способной работать в широком диапазоне скоростей.

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В январе 2018 года вице-президент подразделения Lockheed Martin Джек О'Баннион, выступая на конференции AIAA SciTech 2018, мог проговориться о завершении создания гиперзвукового беспилотника SR-72. На научно-технологическом форуме, организованном Американским институтом аэронавтики и астронавтики, О'Баннион показал слайд с SR-72 и заявил, что «без цифровой трансформации самолет, который вы видите, не мог быть сделан».

В сентябре 2017 года вице-президент по аэронавтике Lockheed Martin Орландо Карвальо, выступая на Международном аэротехническом конгрессе и выставке, заявил, что США «находятся на пороге гиперзвуковой революции». Издание Aviation Week связало слова менеджера с испытаниями прототипа SR-72, прошедшими в конце июля 2017 года на полигоне в городе Палмдейл (штат Калифорния), где находится штаб-квартира команды Advanced Development Programs (называемой также Skunk Works).

Согласно планам Lockheed Martin, перспективный гиперзвуковой беспилотник будет способен летать на скоростях от нуля до шести чисел Маха (до 6,9 тысячи километров в час). По своим размерам полномасштабный SR-72 должен быть сравним с SR-71. Считается, что перспективный беспилотник может использоваться для разведки, высокая скорость аппарата не позволит противнику перехватить его.

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Иван Потапов
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