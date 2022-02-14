Еще одна возлюбленная афериста из Tinder вспомнила об их единственном свидании
Еще одна возлюбленная израильского мошенника Шимона Хаюта, называвшего себя сыном миллиардера Саймоном Леваевым, вспомнила подробности единственного свидания пары. Ее историю публикует Mirror.
Аргентинка Валерия Калпанчай (Valeria Calpanchay), которая живет в Германии с 2018 года, сообщила, что виделась с аферистом в Мюнхене около пяти лет назад. В то время она только переехала в страну и хотела познакомиться с новыми людьми. Героиня материала рассказала, что наткнулась на Леваева в приложении Tinder: мужчина привлек ее внимание своей красотой и интересом к путешествиям.
По словам собеседницы издания, аферист сразу попросил ее номер WhatsApp, где они начали переписываться в преддверии свидания. Их встреча была спонтанной и произошла через день после знакомства в интернете. Отмечается, что на тот момент у девушки не было никаких подозрений насчет нового знакомого.
Так, пара встретилась возле отеля на одной из самых дорогих улиц Мюнхена, чтобы попить кофе в ресторане. «Помню, мы посидели пять минут, а потом он предложил пойти в другое место, потому что ему не понравилось меню. Затем он захотел покурить, и я зашла с ним в модный магазин сигар. После этого мы отправились в торговый центр, где наконец сели в кафе, которое тоже оказалось очень дорогим. Саймон был разговорчивым, но любил болтать преимущественно о себе», — поделилась Калпанчай.
Когда героиня материала спросила афериста, откуда он родом, мужчина ушел от прямого ответа, чем мгновенно встревожил ее. Помимо этого, девушку удивило наличие у Леваева двух мобильных телефонов. По ее словам, он отвечал на частые звонки во время свидания и обсуждал при ней свои сделки на миллионы долларов.
Несколько дней спустя мошенник отправил аргентинке сообщение, в котором пригласил ее на вечеринку в его мюнхенском доме. «Было очень поздно, я уже надела пижаму и поэтому отказала ему», — пояснила она.
Согласно информации издания, Калпанчай посмотрела документальный фильм на Netflix о своем бывшем знакомом в понедельник, 7 февраля. Она сразу же узнала в аферисте парня, с которым ходила на свидание. «Я шокирована тем, что многие женщины ему поверили. Моя теория состоит в том, что у него было много девушек из Tinder за день, и он тщательно выбирал своих жертв, потому что не каждая способна в него влюбиться. Он был профессионалом», — заключила девушка.
Ранее в феврале стало известно, что документальный фильм «Аферист из Tinder» стал самым популярным на стриминговом сервисе Netflix. В частности, с 31 января по 6 февраля картина набрала 45,8 миллиона часов просмотров и вошла в топ-10 наиболее успешных проектов в 92 странах.