В Пентагоне раскрыли причину военного присутствия США на Украине

Небольшое число военных армии США остаются на Украине для обеспечения безопасности американских дипломатов. Причину военного присутствия США на украинской территории раскрыл пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, передает РИА Новости.

«На Украине все еще сохраняется небольшое военное присутствие, связанное с нашим дипломатическим присутствием», — рассказал Кирби. При этом он не уточнил, о каких силах идет речь. Представитель Пентагона добавил, что бойцов национальной гвардии штата Флорида, работавших в качестве инструкторов украинских войск, вывели из страны, как было объявлено ранее.

Ранее Кирби подчеркнул, что в случае начала военной эскалации между Москвой и Киевом солдаты США не будут воевать на Украине. По его словам, применение военнослужащих США даже для эвакуации американских граждан с Украины может увеличить вероятность столкновения российских и американских вооруженных сил.