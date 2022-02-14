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В Пентагоне раскрыли причину военного присутствия США на Украине

Представитель Пентагона Кирби: военные США остаются на Украине для безопасности дипломатов
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Globallookpress.com

Небольшое число военных армии США остаются на Украине для обеспечения безопасности американских дипломатов. Причину военного присутствия США на украинской территории раскрыл пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, передает РИА Новости.

«На Украине все еще сохраняется небольшое военное присутствие, связанное с нашим дипломатическим присутствием», — рассказал Кирби. При этом он не уточнил, о каких силах идет речь. Представитель Пентагона добавил, что бойцов национальной гвардии штата Флорида, работавших в качестве инструкторов украинских войск, вывели из страны, как было объявлено ранее.

Ранее Кирби подчеркнул, что в случае начала военной эскалации между Москвой и Киевом солдаты США не будут воевать на Украине. По его словам, применение военнослужащих США даже для эвакуации американских граждан с Украины может увеличить вероятность столкновения российских и американских вооруженных сил.

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Екатерина Андреева
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