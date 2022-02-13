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Раскрыты действия солдат США в случае войны на Украине

Представитель Пентагона Кирби: солдаты США не будут воевать на Украине в случае эскалации

Фото: Andreea Alexandru / Reuters

В случае начала военной эскалации между Москвой и Киевом солдаты США не будут воевать на Украине. Действия американской армии в случае обострения раскрыл представитель Пентагона Джон Кирби, передает Fox News.

Кирби подчеркнул, что применение военнослужащих США даже для эвакуации американских граждан из Украины может повысить риск просчета и увеличить вероятность столкновения российских и американских вооруженных сил. По его мнению, такое развитие событий вывело бы ситуацию на новый уровень.

Представитель Пентагона добавил, что Вашингтон активно обменивается информацией с властями Киева. По его словам, американская сторона полагает, что военный конфликт может начаться в течение нескольких дней.

Ранее советник американского президента Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан рассказал, что власти США составляют списки российских экономических элит для применения к ним санкций в случае эскалации на Украине. По его словам, ограничения коснутся в том числе окружения президента России Владимира Путина.

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Екатерина Андреева
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