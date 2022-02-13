В США составили списки экономических элит России для применения санкций

Власти США составляют списки российских экономических элит для применения к ним санкций в случае эскалации на Украине. Об этом заявил советник американского президента Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.

«Мы составляем списки российских экономических элит, которые будут подвергнуты санкциями, не смогут свободно путешествовать и свободно тратить», — рассказал Салливан. По его словам, ограничения коснутся в том числе окружения президента России Владимира Путина.

Ранее посол России в Швеции Виктор Татаринцев заявил, что Москве «срать» на возможные санкции Запада. Дипломат подчеркнул, что именно США и НАТО нагнетают международную обстановку в области безопасности.

США, Британия и страны Европейского союза рассматривают возможность введения новых санкций против Москвы в случае агрессии против Украины. При этом российская сторона неоднократно заявляла об отсутствии планов по вторжению на украинскую территорию.