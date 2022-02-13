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Российский посол описал отношение к санкциям Запада словом «срать»

Посол России в Швеции Татаринцев заявил, что страна «срала» на санкции Запада
Виктор Татаринцев

Виктор Татаринцев. Фото: страница посольства России в Швеции в Facebook

Посол России в Швеции Виктор Татаринцев описал отношение страны к санкциям Запада словом «срать». Он заявил об этом в интервью изданию Aftonbladet.

«Извините за язык — но мы срали на санкции Запада», — заявил он.

Также Татаринцев высказался, что США и НАТО нагнетают обстановку в области безопасности. По его словам, это является причиной возражений России насчет членства Швеции в Североатлантическом альянсе.

Ранее государственный секретарь страны Карин Валленстен заявила, что ситуация вокруг Украины не повлияла на позицию Швеции в отношении вступления в НАТО. «Мы хотим быть хорошим, сильным партнером НАТО, но мы не собираемся вступать», — указала она.

Перед этим об отсутствии планов Стокгольма на вступление в НАТО заявила глава МИД Швеции Анн Линде.

Швеция официально придерживается принципа нейтралитета в военное время и неприсоединения к военным блокам — в мирное. Последний раз страна воевала с соседней Норвегией в 1814 году.

Марина Совина
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