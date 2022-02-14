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Среда обитания

Абрамченко оценила успехи России в предотвращении катастрофы

Вице-премьер Абрамченко заявила о сокращении выбросов парниковых газов вдвое с 1990 года
Виктория Абрамченко

Виктория Абрамченко. Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Россия оказалась успешнее многих других государств мира в сокращении выбросов парниковых газов в атмосферу. Таким образом эффективность мер страны по предотвращению климатической катастрофы оценила вице-премьер Виктория Абрамченко, пишет «Российская газета».

По словам чиновницы, Россия последовательно выполняет все международные обязательства по борьбе с глобальным потеплением. Абрамченко заявила, что стране удалось вдвое сократить выбросы парниковых газов по сравнению с уровнем 1990 года.

Она отметила, что также ведется экологическая модернизация промышленности. «Как результат — 45 процентов нашего энергобаланса составляют низкоэмиссионные источники энергии», — пояснила Абрамченко. Кроме того, вице-премьер указала на принятие стратегии низкоуглеродного развития России до 2030 года и базового федерального закона об ограничении выбросов парниковых газов.

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Нина Ташевская
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