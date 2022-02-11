Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Климатический план спасения России сравнили с телегой впереди лошади

«Ъ»: эксперты раскритиковали план декарбонизации России за неэффективность

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Подготовленный Минэкономики план реализации правительственной стратегии низкоуглеродного развития России в ближайшие десять лет приведет к росту выбросов парниковых газов. Эксперты «Коммерсанта» назвали документ по спасению от глобального потепления инструментом вынужденного «догоняющего» развития климатической повестки.

Согласно плану, объем эмиссий CO2 в атмосферу увеличится с 1522 тонн в 2021 году до 1524 тонн в 2030-м — с учетом лесных проектов, на которые делается основная ставка в поглощении выбросов. Затем с 2030-го по 2050 год эмиссии должны сократиться на 79 процентов относительно уровней 2021-го, однако конкретный план для этого периода пока не прописан.

Материалы по теме:
Горящие точки. Россию хотят спасти от свалок сжиганием мусора. Зачем власти помогают спорному проекту?
Горящие точки.Россию хотят спасти от свалок сжиганием мусора. Зачем власти помогают спорному проекту?
31 января
Россия годами загрязняла природу выбросами. Сколько будет стоить спасение страны от климатической катастрофы?
Россия годами загрязняла природу выбросами.Сколько будет стоить спасение страны от климатической катастрофы?
22 ноября

Текущий документ подразумевает разработку очередной госпрограммы для повышения энергоэффективности, создание системы данных о выбросах парниковых газов, регистрацию 120 климатических проектов в реестре углеродных единиц, актуализацию стандартов для ограничения эмиссий, а также размещение корпоративных «зеленых облигаций» на 1,5 триллиона рублей. Однако эксперты не увидели в плане Минэкономики синхронизацию с другими стратегиями развития экономики. Владимир Лукин из аудиторской компании KPMG сравнил документ с телегой впереди лошади из-за отсутствия в нем оценки сокращения выбросов по отраслям при наличии целевых показателей.

«Пока декарбонизация не начнет рассматриваться как способ повышения эффективности и модернизации промышленности и энергетики, госполитика в этой сфере будет выглядеть реактивной и ее меры не будут признаваться в мире» — пояснил Лукин. Эксперт добавил, что акцент в плане сделан на поглощении выбросов за счет лесов — это увеличивает риски отсутствия реформ в энергетике и промышленности.

Методы бюджетно-налогового стимулирования корпоративной низкоуглеродной активности предстоит определить к осени 2022 года, помочь в их разработке пообещали в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). Тем не менее одной из наиболее эффективных мер плана Лукин назвал применение технологического регулирования для снижения выбросов, однако это возможно лишь при соответствии мировым стандартам.

В ноябре 2021 года стратегию социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года раскритиковали за ставку на рост поглощающей способности лесов. Эксперт посоветовал активнее переходить к зеленой экономике и разработать конкретные обязательства по минимизации эмиссий для компаний.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
В российском регионе мигрантам запретили работать в такси, кафе и курьерами
Нагиев раскрыл подробности о замене Маслякова в КВН
Медведев заявил о риске возникновения этнических анклавов из-за мигрантов
Суд арестовал мигранта и россиянина за избиение полицейских
Назван срок прохождения пика омикрона в России
Девушка потратила на бизнес семь лет и нашла копию своих товаров в супермаркете
Калужская прокуратура проверит выдающие патенты мигрантам организации
Путин поручил помочь с покупкой жилья двум категориям граждан
Раскрыты подробности нападения шестиклассника на сверстника в подмосковной школе
На Украине анонсировали частые встречи в «нормандском формате»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.