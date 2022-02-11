Климатический план спасения России сравнили с телегой впереди лошади

Подготовленный Минэкономики план реализации правительственной стратегии низкоуглеродного развития России в ближайшие десять лет приведет к росту выбросов парниковых газов. Эксперты «Коммерсанта» назвали документ по спасению от глобального потепления инструментом вынужденного «догоняющего» развития климатической повестки.

Согласно плану, объем эмиссий CO2 в атмосферу увеличится с 1522 тонн в 2021 году до 1524 тонн в 2030-м — с учетом лесных проектов, на которые делается основная ставка в поглощении выбросов. Затем с 2030-го по 2050 год эмиссии должны сократиться на 79 процентов относительно уровней 2021-го, однако конкретный план для этого периода пока не прописан.

Текущий документ подразумевает разработку очередной госпрограммы для повышения энергоэффективности, создание системы данных о выбросах парниковых газов, регистрацию 120 климатических проектов в реестре углеродных единиц, актуализацию стандартов для ограничения эмиссий, а также размещение корпоративных «зеленых облигаций» на 1,5 триллиона рублей. Однако эксперты не увидели в плане Минэкономики синхронизацию с другими стратегиями развития экономики. Владимир Лукин из аудиторской компании KPMG сравнил документ с телегой впереди лошади из-за отсутствия в нем оценки сокращения выбросов по отраслям при наличии целевых показателей.

«Пока декарбонизация не начнет рассматриваться как способ повышения эффективности и модернизации промышленности и энергетики, госполитика в этой сфере будет выглядеть реактивной и ее меры не будут признаваться в мире» — пояснил Лукин. Эксперт добавил, что акцент в плане сделан на поглощении выбросов за счет лесов — это увеличивает риски отсутствия реформ в энергетике и промышленности.

Методы бюджетно-налогового стимулирования корпоративной низкоуглеродной активности предстоит определить к осени 2022 года, помочь в их разработке пообещали в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). Тем не менее одной из наиболее эффективных мер плана Лукин назвал применение технологического регулирования для снижения выбросов, однако это возможно лишь при соответствии мировым стандартам.

В ноябре 2021 года стратегию социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года раскритиковали за ставку на рост поглощающей способности лесов. Эксперт посоветовал активнее переходить к зеленой экономике и разработать конкретные обязательства по минимизации эмиссий для компаний.