Климатический план спасения России раскритиковали

Стратегию социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года пока что трудно назвать стратегией, заявил в разговоре с «Лентой.ру» директор центра окружающей среды ВШЭ Георгий Сафонов. Эксперт прокомментировал документ, который правительство РФ утвердило в конце октября: план спасения должен обеспечить стране стабильное будущее и спасти ее от последствий изменений климата.

«Это вовсе не стратегия, это некоторая линия того, как можно развиваться», — пояснил специалист. Критической оценки, по его мнению, заслуживает ставка на рост поглощающей способности лесов: предполагается, что она должна увеличиться примерно в два раза по сравнению с показателями 2019 года, до 1200 миллионов тонн эквивалента углекислого газа.

Однако в России остро стоит проблема лесных пожаров, а горение лесов само по себе тоже приводит к выбросам в атмосферу. «Леса — это рискованный актив, они горят, в этом году сгорело много. В мире сгорело столько лесов, что это больше, чем все поглощение. В России больше миллиарда тонн “вылетело”, а у нас лес поглощает примерно 600 миллионов в год», — пояснил Сафонов.

Кроме того, пожары — не единственная проблема лесов, а практика показывает, что расчет только на их поглощающую способность непродуктивен, заметил специалист. В доказательство он привел неудачный опыт Канады: страна, ратифицируя Киотский протокол, предполагала выполнить свои обязательства по сокращению выбросов как раз за счет лесов. Однако через несколько лет стало ясно, что не учтена оказалась еще одна угроза — вредители, и планы провалились. «Мы хотим защитить нашу модель лесами, а леса под угрозой», — заключил Сафонов.

1200 миллионов тонн эквивалента углекислого газа должна будет составлять поглощающая способность российских лесов к 2050 году

Он также указал, что сейчас Россия активно экспортирует «грязную» с экологической точки зрения продукцию, а в перспективе спрос на нее упадет. Активнее переходить к зеленой экономике нужно уже сейчас, однако меры по регулированию нужны гораздо более жесткие: у компаний должны быть конкретные обязательства, пояснил специалист.

Сафонов считает также, что нынешние показатели в сфере рационального использования энергии, также важной для снижения уровня выбросов, оптимизма не внушают. «У нас программа энергоэффективности, можно сказать, провалилась, и закон, и указ президента о 40 процентах повышения энергоэффективности к 2020 году по сравнению с 2007-м, и федеральная, и региональные программы — это все провалилось. Мы в лучшем случае достигли не 40, а 12 процентов», — объяснил директор центра окружающей среды ВШЭ.

Споры о цифрах

Нынешняя версия стратегии — скорее некая концепция, которая потребует пересмотра в сторону усиления через пять-десять лет, согласен директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин. «Это скорее такой набросок на будущее, он сделан очень консервативно, предельно близко к практике», — заметил специалист. Оценки по поводу поглощающей способности за счет природных ресурсов, по его мнению, реалистичны только при условии значительных вложений. «Это требует мер несложных, но на огромной территории. Это дорого», — заметил он.

Впрочем, итоговая версия документа выглядит притом более уместной, чем более ранние редакции, указал глава «Центра энергоэффективности — XXI век» Игорь Башмаков (центр подготовил подсчеты, использовавшиеся для разработки стратегии). Нынешние задачи по росту поглощающей способности лесов тоже выполнить очень сложно, но теперь в стратегии, во всяком случае, появились цели по снижению выбросов в различных секторах экономики, объяснил специалист. Исходно же, по его словам, упор делался исключительно на вклад лесов, а целевые показатели были «фантастическими». «По моим оценкам, площадь лесных угодий нужно было бы удвоить, для этого нужно было бы всех россиян выселить в другие страны», — заметил специалист. В конечном итоге ситуация поменялась, «правительство начало смотреть в другую сторону».

Логика документа достойная, но по цифрам можно в дискуссии вступать глава «Центра энергоэффективности — XXI век» Игорь Башмаков

В конце октября правительство утвердило стратегию социально-экономического развития России при снижении выбросов парниковых газов до 2050 года. Изложенный в документе основной сценарий развития должен будет обеспечить конкурентоспособность России на международных рынках и устойчивый экономический рост — темпами выше среднемировых, до трех процентов в год. Реализация стратегии потребует инвестиций в объеме около одного процента ВВП в 2020-2030 годах и до 1,5-2 процентов ВВП в 2031-2050 годах. К 2050 году выбросы должны будут сократиться на 80 процентов от уровня 1990 года, к углеродной нейтральности Россия должна прийти до 2060 года. Конкретного плана стратегия не содержит, он будет разработан в течение шести месяцев.