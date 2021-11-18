Путин выступил против раскола в вопросах климата

Президент России Владимир Путин выступил против раскола между странами в вопросах изменения климата. Глава государства призвал дипломатию противостоять попыткам властей США и Европейского союза (ЕС) диктовать повестку по проблеме, сообщает ТАСС.
Путин подчеркнул, что Россия считается одним из лидеров в процессе декарбонизации, отметив, что в вопросе климатической повестки не нужно прибегать к единоличным действиям. «Наша дипломатия должна более активно противодействовать попыткам Евросоюза и США присвоить себе право единолично диктовать климатическую повестку и формировать под себя стандарты по этой теме», — заявил президент.
По словам Путина, Россия активно и творчески участвует в поиске решения проблемы изменения климата. К достоинствам страны в этой сфере он отнес чистую атомную и гидроэнергетику, газовую электрогенерацию и высокую поглощающую способность местных экосистем. Президент также уточнил, что не позднее 2060 года Россия должна выйти на углеродную нейтральность.
В октябре Путин во время видеоконференции на саммите «Группы двадцатки» (G20) заявил о том, что Россия выполняет все международные обязательства в рамках программы по сохранению климата. В качестве примера президент назвал реализацию политики по снижению эмиссии чистых парниковых газов.