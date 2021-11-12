Россия осталась недовольна климатическим саммитом ООН

Россия обеспокоена отсутствием консенсуса по вопросу сокращения выбросов парниковых газов среди участников климатического саммита ООН (Cop26), пишет ТАСС со ссылкой на слова спецпредставителя президента России по климату Руслана Эдельгериева во время выступления на пленарном заседании конференции.

«Выражаем обеспокоенность отсутствием консенсуса по базовым линиям, лимитам на передачу и использование единиц и общему сокращению глобального выброса парниковых газов», — сказал Эдельгериев. Делегат также отметил, что 6-я статья Парижского соглашения по климату осталась недоработанной и нуждается в дополнительном обсуждении. Эта часть соглашения регулирует конкретные механизмы регулирования выбросов парниковых газов.

По словам Эдельгериева, для скорейшего достижения соглашения участникам саммита необходимо пойти на уступки. Он выразил недовольство тем, что страны затягивают согласование итоговых документов Cop26. «Отсутствие прогресса сегодня может замедлить климатические действия», — заключил делегат и добавил, что Россия готова к дальнейшему диалогу и поиску решений.

Вместе с тем, черновик обобщающего решения COP26 отвечает общим ожиданиям России, заявил Эдельгериев. «Отмечаем взвешенный характер и завершенный вид проекта итогового решения, которое отвечает нашим общим ожиданиям. Представленные меры, в том числе по общим временным рамкам, позволяют достичь хрупкого баланса между поступательным повышением климатической амбициозности и обеспечением плавного экономического перехода с выполнением целей устойчивого развития ООН», — прокомментировал он. Вторая версия итогового документа саммита опубликована 12 ноября и подтверждает цель по ограничению глобального роста температур до 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня.

Президент России Владимир Путин в видеообращении к делегатам Cop26 рассказал, что страна намерена добиться углеродной нейтральности к 2060 году с помощью лесных экосистем. Он подчеркнул, что российские леса «обладают значительным потенциалом по поглощению углекислого газа и выработке кислорода» и составляют почти 20 процентов от всех мировых лесных массивов.