Обама обвинил Россию и Китай в нежелании спасать планету

Бывший президент США Барак Обама обвинил Китай и Россию в недостаточном усердии в борьбе с глобальным потеплением, пишет Associated Press. Политик заявил, что лидеры стран не желают принимать срочных и решительных мер по сокращению вредных выбросов и тем самым спасать планету.

Бывший американский президент раскритиковал председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина за то, что они отказались присутствовать лично на климатическом саммите (Cop26) в Глазго. «Особенно обескураживает то, что лидеры двух крупнейших мировых производителей [вредных выбросов], Китая и России, отказываются даже присутствовать на заседаниях, а их национальные планы демонстрируют опасное отсутствие срочности [в принятии решений]», — заявил Обама.

Выступая на заседании, посвященном островным государствам Тихого океана, политик подчеркнул ответственность стран-«загрязнителей» за ухудшение климата. «У всех нас есть своя роль. У всех нас есть своя работа. Всем нам есть чем жертвовать. Но те из нас, кто живет в богатых странах, те из нас, кто помог усугубить проблему (…), у нас есть дополнительное бремя», — сказал бывший президент США.

Обама считает, что, несмотря на все усилия по замедлению роста глобальных температур, человечество «далеко от того, где должно быть» в борьбе с глобальным потеплением. На посту президента он активно поддерживал цели Парижского соглашения по климату и добился его подписания Соединенными Штатами наравне с другими странами ООН. Кроме того, Обама принял решение перевести три миллиарда долларов в «Зеленый климатический фонд» ООН, созданный для оказания помощи развивающимся странам в адаптации к изменению климата и смягчении его последствий.

США активно пытаются убедить Китай в необходимости дополнительных мер по снижению выбросов. В начале ноябре спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри сообщил, что за месяц провел 27 раундов виртуальных переговоров с Китаем по этому вопросу. За это время Керри также дважды побывал в Китае, пытаясь убедить Пекин в необходимости диалога.