США провели с Китаем 27 раундов переговоров по климату за месяц

Спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри за последний месяц провел 27 раундов виртуальных переговоров с Китаем по вопросам климата. Об этом он рассказал во время встречи с мэрами городов на проходящей в Глазго климатической конференции COP26, передает РИА Новости.

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Также, по словам Керри, он уже дважды за месяц побывал в Китае, пытаясь убедить Пекин в необходимости диалога по снижению выбросов в атмосферу. «Мы по-прежнему сохраняем надежду. Китай в три раза больше выбрасывает в атмосферу, чем мы, а мы — вторые в мире», — заявил американский чиновник.

Он напомнил, что Пекин планирует построить угольную электростанцию мощностью в 260 ГВт. По словам Керри, если это произойдет, можно будет «тушить свет». Спецпредставитель Белого дома добавил, что для достижения целей по сокращению выбросов должны объединиться все страны. В первую очередь, это касается государств G20, на которые приходится 80 процентов мировых выбросов.

Ранее Джон Керри заменил президента США Джо Байдена на переговорах по климату, когда тот намеревался объявить новые планы по сокращению выбросов метана. Американского лидера пришлось вывести из переговорной комнаты, поскольку в ней скопилось слишком много людей.

Международная климатическая конференция COP26 проходит в Глазго с 31 октября по 12 ноября. Участники обсуждают проблему глобального потепления и меры, которые помогут сдержать повышение температуры на 1,5 градуса Цельсия.

