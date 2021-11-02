Япония выделит миллиарды долларов на спасение планеты

Премьер-министр Японии Фумио Кисида во время выступления на конференции по поводу изменения климата (Cop26) пообещал выделить до 10 миллиардов долларов развивающимся странам. Мера должна помочь спасти планету от глобального потепления, сообщает Bloomberg.

Средства пообещали предоставить в течение следующих пяти лет. 240 миллионов долларов из указанной суммы пойдут на сохранение лесов. Средства стали дополнительным финансированием: до вступления Кисиды в должность японские власти уже выделили 60 миллиардов долларов.

Кисида добавил, что Япония до 14,8 миллиарда долларов удвоит количество средств, выделенных для адаптации к изменениям климата. Страна также будет разрабатывать проекты по отказу от ископаемого топлива, чтобы добиться нулевых выбросов, используя аммиак или водород.

В сентябре в рамках VI Восточного экономического форума (ВЭФ) Россия и Япония договорились о сотрудничестве в производстве альтернативного топлива и устранении вредных выбросов. Таким образом, страны решили объединить усилия для борьбы с глобальным потеплением. Стороны планируют наладить производство водорода и «зеленого» аммиака.