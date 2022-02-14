Актер Валерий Николаев оказался в психиатрической клинике

Российского актера Валерия Николаева доставили из спецприемника полиции в психиатрическую больницу. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Артист оказался в клинике, где врачи диагностировали у него биполярное расстройство. Отмечается, что, находясь в спецприемнике, он начал вести себя неадекватно. Николаев утверждал, что сокамерник облил его кипятком, однако на теле артиста не нашли никаких повреждений.

По словам актера, у него произошел конфликт с 27-летним гражданином Таджикистана Шахриером Бековым. Тот якобы вылил на артиста пол-литра кипяченой воды, после чего Николаев получил ожоги 40 процентов тела. В спецприемнике артист оказался из-за управления автомобилем без прав в состоянии алкогольного опьянения. Он должен был провести там 15 суток.

56-летний Валерий Николаев известен по таким фильмам и сериалам, как «Настя», «Терминал», «Ширли-мырли», «Поворот», «Обучаю игре на гитаре», «Ведьма» и «Родина ждет»