Актера Валерия Николаева облили кипятком в спецприемнике

Российский актер Валерий Николаев заявил, что его облили кипятком в спецприемнике. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на собственный источник.

В камере у находящегося под административным арестом Николаева произошел конфликт с 27-летним гражданином Таджикистана Шахриером Бековым. После ужина сокамерник вылил на артиста пол-литра кипяченой воды. Пострадавший написал заявление. По его словам, впоследствии инцидента у него выявлено 40 процентов ожогов тела. В настоящее время полиция проводит проверку.

Известно, что Николаева посадили в спецприемник на Варшавском шоссе на 15 суток из-за управления автомобилем без прав в состоянии алкогольного опьянения.

Позже, по информации Telegram-канала «112», стало известно, что Валерий Николаев был госпитализирован в психиатрическую клинику. Отмечается, что у него диагностировали биполярное расстройство. Врачи также не обнаружили повреждений на теле артиста.

В январе текущего года Валерия Николаева отказались пускать на кинопремию «Золотой орел». У актера не было приглашения на церемонию, и охрана не пропустила его в зал. Сам Николаев пояснил, что у него есть бейдж «Пресса», и что он хотел снять видео, чтобы опубликовать его в Instagram.