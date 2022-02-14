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В США усомнились в возможностях России вторгнуться на Украину 16 февраля

CNN: из-за теплой погоды и распутицы Россия не сможет вторгнуться на Украину 16 февраля

Фото: Sergey Pivovarov / Reuters

Из-за теплой погоды и распутицы Вооруженные силы России вероятно не смогут вторгнуться на Украину 16 февраля. Такие сомнения по поводу якобы подготовленного российского нападения высказали на американском телеканале CNN, передает «Страна.ua».

Журналисты из США заявили, что из-за грязи российская техника не сможет развить наступление. Однако, по их словам, Россия все равно имеет возможности для атаки благодаря своей авиации и дальнобойной артиллерии. По мнению «Страны», американские медиа начинают готовить зрителей к тому, что «российского вторжения на Украину» не будет.

14 февраля стало известно, что президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским отказался давать четкие ответы на вопрос о дополнительной финансовой и военной помощи Украине. Байден также не смог дать положительный ответ на приглашение посетить в ближайшее время Киев.

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Николай Чигасов
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