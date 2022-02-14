Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Байден отказался давать четкие ответы Зеленскому о помощи Украине

Bloomberg: президент США Байден не дал четкого обещания военной помощи Зеленскому
Джо Байден

Джо Байден. Фото: The White House / Reuters

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским отказался давать четкие ответы на вопрос о дополнительной финансовой и военной помощи Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

Байден также не смог дать положительный ответ на приглашение посетить в ближайшее время Киев. По данным агентства, поездка президента на Украину маловероятна на фоне призыва в адрес американцев покинуть страну.

Ранее стало известно, что Зеленский предложил Байдену конкретные идеи по сокращению российской угрозы в отношении Украины. Речь шла о получении значительной финансовой поддержки и поставках более современного оружия. Байден пообещал Зеленскому решительно ответить на любую дальнейшую российскую агрессию против Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
CAS вынес решение по делу Валиевой
Популярная пляжная страна отменила карантин для иностранных туристов
Популярный ведущий назвал причину ухода из шоу «Однажды в России»
Найден новый способ выявления болезни Альцгеймера
Актер Прилучный рассказал о последствиях драки в 2020 году
Кудрявцева рассказала об устроенном ею потопе
Россиян предупредили о дефиците мест в отелях Крыма в летнем сезоне
Легкоатлетка Клишина показала фигуру в красном купальнике
Вирусолог рассказал об опасностях свиданий при омикроне
Брови Эминема на концерте озадачили фанатов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.