Байден отказался давать четкие ответы Зеленскому о помощи Украине

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским отказался давать четкие ответы на вопрос о дополнительной финансовой и военной помощи Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

Байден также не смог дать положительный ответ на приглашение посетить в ближайшее время Киев. По данным агентства, поездка президента на Украину маловероятна на фоне призыва в адрес американцев покинуть страну.

Ранее стало известно, что Зеленский предложил Байдену конкретные идеи по сокращению российской угрозы в отношении Украины. Речь шла о получении значительной финансовой поддержки и поставках более современного оружия. Байден пообещал Зеленскому решительно ответить на любую дальнейшую российскую агрессию против Украины.