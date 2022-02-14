Раскрыты секреты молодости китайских женщин

Модные редакторы раскрыли секреты по уходу за кожей, которые помогают жительницам Китая сохранять молодость. Соответствующая подборка появилась на сайте Glamour.

Наиболее популярными процедурами у азиаток являются иглоукалывание и точечный массаж. Согласно материалу, подобные практики помогают вывести токсины из кожи, активизировать выработку коллагена, сделать шрамы менее заметными и облегчить симптомы экземы и псориаза.

Помимо этого, китаянки предпочитают делать лимфодренажный массаж лица нефритовыми роликами и скребками, так как он помогает избавиться от отечности. Кроме того, женщины используют бобы мунг в качестве средства по борьбе с прыщами, герпесом и другими видами воспалений.

Помимо этого, азиатки применяют зеленый чай как успокаивающее средство для кожи. Куркума также пользуется популярностью и является частью ежедневного ухода как отшелушивающее и увлажняющее средство.

По информации издания, для омоложения кожных покровов, а также для ускорения роста волос и их укрепления, китаянки используют отвар из экстракта растения горец многоцветковый, а также рисовую воду. Красные финики и ягоды годжи, в свою очередь, потребляют в пищу ради здоровой и сияющей кожи лица.

Ранее в феврале популярное дешевое средство для омоложения кожи оказалось опасным для здоровья. По словам дерматолога Юлии Андреановой, слишком частое использование вазелина может стать причиной закупорки пор кожи, что может спровоцировать развитие акне и остиофолликулита (гнойных воспалений на коже). Она также не рекомендует применять средство при гормональных нарушениях.