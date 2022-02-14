Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Раскрыты секреты молодости китайских женщин

Наиболее популярными процедурами среди азиаток являются иглоукалывание и точечный массаж

Фото: Aleksander Solum / Reuters

Модные редакторы раскрыли секреты по уходу за кожей, которые помогают жительницам Китая сохранять молодость. Соответствующая подборка появилась на сайте Glamour.

Наиболее популярными процедурами у азиаток являются иглоукалывание и точечный массаж. Согласно материалу, подобные практики помогают вывести токсины из кожи, активизировать выработку коллагена, сделать шрамы менее заметными и облегчить симптомы экземы и псориаза.

Помимо этого, китаянки предпочитают делать лимфодренажный массаж лица нефритовыми роликами и скребками, так как он помогает избавиться от отечности. Кроме того, женщины используют бобы мунг в качестве средства по борьбе с прыщами, герпесом и другими видами воспалений.

Материалы по теме:
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя» Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя»Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
1 февраля
«Тело — это не благо и не зло» Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
«Тело — это не благо и не зло»Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
16 марта

Помимо этого, азиатки применяют зеленый чай как успокаивающее средство для кожи. Куркума также пользуется популярностью и является частью ежедневного ухода как отшелушивающее и увлажняющее средство.

По информации издания, для омоложения кожных покровов, а также для ускорения роста волос и их укрепления, китаянки используют отвар из экстракта растения горец многоцветковый, а также рисовую воду. Красные финики и ягоды годжи, в свою очередь, потребляют в пищу ради здоровой и сияющей кожи лица.

Ранее в феврале популярное дешевое средство для омоложения кожи оказалось опасным для здоровья. По словам дерматолога Юлии Андреановой, слишком частое использование вазелина может стать причиной закупорки пор кожи, что может спровоцировать развитие акне и остиофолликулита (гнойных воспалений на коже). Она также не рекомендует применять средство при гормональных нарушениях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Таисия Косинцева
Обсудить
Последние новости
РУСАДА представило новые подробности о допинг-пробе Валиевой
Описаны последствия потенциального вторжения России на Украину
В Европе всплыл затопленный город-призрак
Реакция парня на распухшие от процедур губы возлюбленной прославила ее в сети
В США призвали Вашингтон сфокусироваться на решении внутренних кризисов
Зацепер с крыши электрички приветствовал пассажиров на станции
В Пентагоне раскрыли причину военного присутствия США на Украине
В Башкирии полицейского осудят за вымогательство 22 миллионов рублей
Оценена выгода от введения налога на криптовалюты в России
Врач рассказала о способах восстановиться после омикрон-штамма
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.