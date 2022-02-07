Популярное дешевое средство для омоложения кожи оказалось опасным для здоровья

Российские косметологи раскрыли опасные последствия нанесения популярного дешевого средства на лицо для омоложения кожи. Их слова публикует «Газета.Ru».

Согласно информации издания, пользовательницы TikTok начали массово публиковать видео, где рассказывают об увлажняющем действии вазелина, который, по их мнению, благоприятно влияет на состояние кожи. Хештег этого метода под названием slugging набрал более 133 миллиона просмотров.

Врач-дерматовенеролог из Твери Юлия Андреанова отметила, что родиной тренда можно назвать Россию. «В СССР вазелином мазали все — и руки, и лицо, и пятки, что только не мазали. (...) Можно сказать, что это советский бренд и советский тренд», — считает специалист. Также она упомянула, что свойства вазелина оказались опасными для здоровья.

По словам Андреановой, слишком частое использование этого средства может стать причиной закупорки пор кожи, что, в свою очередь, может спровоцировать развитие акне и остиофолликулита (гнойных воспалений на коже). Она также не рекомендует применять вазелин при гормональных нарушениях.

В свою очередь, косметолог-эстетист бьюти-пространства Faceology Елена Карева предупреждает, что жиры в составе вазелина неестественны для кожи. «Вазелин закрывает все выводные протоки сальных желез, что вызывает воспаления, шелушение и прочие неприятности. Также использование мази может привести к отекам, ведь нарушается испарение воды с поверхности эпидермиса», — объяснила специалист.

В то же время дерматолог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Андрей Кузнецов заявил, что главным побочным эффектом от применения вазелина может стать появление угревых высыпаний. Помимо этого, у людей со склонностью к угревой болезни имеется риск получить обострение. Кузнецов пояснил, что медицинский вазелин можно применять для защиты кожи рук.

В сентябре 2020 года опасный флешмоб по отбеливанию зубов в TikTok напугал врачей. Одним из активных отбеливающих компонентов, используемых в безрецептурных и профессиональных продуктах для отбеливания зубов, является перекись водорода. Пользователи из США и Великобритании показали, как они наносят это химическое вещество на свои зубы, чтобы добиться более яркой улыбки.