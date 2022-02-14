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Зеленский призвал покинувших Украину чиновников вернуться в течение суток

Президент Зеленский предложил вернуться в течение 24 часов госслужащим, покинувшим Украину

Кадр: страница Владимира Зеленского в Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех чиновников, покинувших страну или имеющих такие планы, вернуться обратно в течение суток. Об этом он рассказал в своем обращении к нации, опубликованном на странице в Facebook.

Как уточнил Зеленский, он обратился ко «всем представителям государства, государственным служащим, народным депутатам всех уровней». «Вам народ Украины доверил не только управлять государством, а и защищать его, это ваша прямая обязанность в такой ситуации быть вместе с нами, с украинским народом», — заявил он.

По словам украинского лидера, он предлагает госслужащим «в течение 24 часов вернуться на родину» и «встать плечом к плечу с украинской армией, с нашей дипломатией, с нашим народом».

В этом же обращении Владимир Зеленский объявил 16 февраля 2022 года Днем единения. Глава государства подписал указ «О неотложных мерах по консолидации украинского общества», в котором поручил 16 февраля поднять государственный флаг на домах и сооружениях по всей стране, а в 10:00 исполнить государственный гимн.

Марина Совина
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